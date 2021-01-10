В Черкасской области, где мужчине грозит арест за хранение оружия и взрывчатки, правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве четырехмесячного сына.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области на своей странице в Facebook.

Вчера, 9 января, около 9:00 утра в дежурную часть Уманского районного управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что в селе Летечивка умер четырехмесячный ребенок от телесных повреждений.

Позже правоохранители установили, что к смерти причастен его отец, 28-летний житель города. Согласно данным полиции, мужчина имел неприязненные отношения к сыну и были случаи, когда он бил его.

"Совершивший нападение признался. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - рассказали в пресс-центре.

В данный момент, полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Следствие по данному факту продолжается.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.





Напомним, что в Киеве арестовали мать, которая выбросила трехлетнего сына из окна. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, пока будет длиться следствие.

Также "Страна" сообщала, что пьяный одессит зарезал сына, который заступился за свою мать. 64-летний одессит совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.