"Оппозиционная платформа - За жизнь" призвала украинские власти отменить локдаун.

Об этом говорится в заявлении партии на ее официальном сайте.

"Украинская власть спряталась от ответственности перед гражданами за борьбу с эпидемией и за ситуацию в стране. Вместо того чтобы с первых дней года решать накопившиеся проблемы, она просто решила продлить себе рождественские каникулы, отправив Украину на очередной локдаун", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ напомнили, что за десять месяцев с начала пандемии команде президента так и не удалось укрепить систему здравоохранения, помочь медикам и оснастить больницы необходимым оборудованием.

"Десятки миллиардов гривен из бюджетного Фонда борьбы с COVID-19 закатаны в асфальт фейковых "больших строек" и розданы силовикам и чиновникам. До сих пор нет достаточного количества мест в больницах и бесплатных тестов, многие украинцы вынуждены платить по высоким, коммерческим ценам, чтобы хотя бы узнать о состоянии своего здоровья. Перспективы закупки, транспортировки и хранения западных вакцин остаются туманными. При этом власть по политическим мотивам упорно блокирует производство и даже тестирование в Украине российских препаратов", - считают в ОПЗЖ.

Также в политсиле отметили, что в Украину так и не пришел мир, а на Донбассе продолжает конфликт, который обещал урегулировать Зеленский. При этом в экономике страны сложилась критическая ситуация.

"По итогам года продолжают падение украинский ВВП и социальные стандарты. Полным ходом идет деиндустриализация. Падает сельское хозяйство, кризис в отрасли транспорта. Сохраняется высокая безработица, миллионы украинских семей выживают на грани нищеты. Но правительство и парламентское большинство до сих пор не имеют ни стратегии, ни программы, ни плана помощи экономике. Они просто взвинчивают коммунальные тарифы для населения, давят на предпринимателей, раздают бюджетные деньги финансовым спекулянтам, чиновникам, силовикам и ждут новых указаний от МВФ и иностранных кредиторов", - заявили в Оппоплатформе.

В связи с этим ОПЗЖ требует от команды Зеленского "выйти с придуманных каникул" и собрать парламент для внесения изменений в "принятый "под елочку" антинародный бюджет".

"Помочь людям, повысить зарплаты и пенсии, увеличить финансирование медицины, поддержку отечественной экономики и украинских регионов. Работайте или уходите. Освободите место тем, кто принесет стране мир, покончит с бедностью и обеспечит развитие экономики", - призвали в "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, согласно последним опросам, в Раду в начале 2021-го прошли бы шесть партий. В лидерах - "Слуга народа" и "Оппоплатформа".

Также сообщалось, что Зеленский и Бойко в январе вышли бы во второй тур выборов президента. Разрыв между ними менее 10%.