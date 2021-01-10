В воскресенье, 10 января, специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили 4 места порывов, влияющих на отсутствие водоснабжения в населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации на своем сайте.

После завершения проведения обследования участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами пгт. Пивденное, выявлено 4 мест порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земляные работы

"Пиротехнический расчет Госслужбы Украины по ЧС во время сопровождения сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружил и изъял гранату ПГ-22", - рассказали в пресс-центре.

В частности, к обследованию привлекалось 24 человека и 6 единиц техники, из них от ГСЧС - 5 человек и 2 единицы техники.

По предварительным данным, проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт. Пивденное запланировано на понедельник, 11 января, при соблюдении режима прекращения огня.

"С 4 января без водоснабжения остается население г. Торецк., г. Зализное, пгт. Северное, пгт. Пивденное и частично пгт. Щербиновка. В "серой зоне" работникам КП "Компания "Вода Донбасса" разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины", - добавили в Донецкой ОГА.

Напомним, что из-за аварии на водопроводе десятки тысяч людей в Донецкой области остались без воды. Прорыв произошел на водопроводе "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм.

Также мы сообщали, что подобные аварии случались на Донбассе и раньше. В октябре под Славянском прорвало магистральную трубу, тогда без воды остались 75 тысяч человек.