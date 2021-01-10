Отставка премьер-министра Николая Азарова в разгар событий Майдана произошла из-за того, что западным партнерам Украины удалось уговорить экс-президента Виктора Януковича сменить состав правительства, включив в него представителей оппозиции.

Об этом бывший премьер рассказал в интервью "Стране".

"Янукович, конечно, понимал, что отправить в отставку правительство - это по сути подписать себе смертный приговор. Так и вышло. Я ему об этом говорил. (...) Ко мне приходили депутаты, политики, рассказывали, что ведутся за твоей спиной переговоры. Но я считал, что Янукович не решится на этот шаг. Но он в какой-то момент решил разменять правительство и поддался уговорам того же Байдена (который тогда занимал пост вице-президента США - Ред.). Уговорам тех же поляков, немцев. Которые его убеждали, что достаточно пойти на встречу толпе, создать такое "правительство нацединства" и тогда он сумеет ситуацию взять под контроль, хотя она и так была под контролем", - поделился Азаров.

По его словам, во время заседания фракции "Партии регионов" в конце января 2014 года Янукович посвятил Азарова в свои планы касательно смены правительства.

"Входит Янукович в зал, садится рядом и говорит: "Я нашел наконец выход, я только что встречался с лидерами оппозиции, и я нашёл выход. Я принял решение предложить пост премьер-министра Яценюку, пост вице-премьера Кличко и какой-то там пост Тягнибоку". Это для меня и для всех в зале был как эффект разорвавшейся бомбы, обсуждения никакого не было практически. После этого заявления заседание фракции практически завершилось. И мы с ним вышли и пошли по направлению в его кабинет", - вспоминает экс-глава правительства.

Он сказал, что его отставка была большой ошибкой Януковича, которая запустила процессы дестабилизации в системе управления.

"До отставки была правящая коалиция и до отставки правительства эта коалиция более или менее была стабильной, монолитной и держалась в целом. И эта стабильность поддерживала работу правоохранительных органов (СБУ, СВР, Минобороны). Все силовые структуры видели, что была стабильность и никаких признаков того, что мы можем власть отдать в чужие руки, не было.

С момента отставки правительства у них такая уверенность пропала, потому что пошли торги за правительство. За пост премьера, вице-премьера, министра внутренних дел, министра обороны и т.д. Всё зашаталось. И в этот момент включились и угрозы, и подкупы. И Янукович на моих глазах, я это видел, стал терять реальную власть.

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко ему доверял, но всё, что было "под" этим министром (структура МВД – Ред.) всё зашаталось и поехало. На кого стали работать заместители, начальники областных управлений? Организаторы переворота всё это чётко использовали", - сказал Азаров.

В интервью "Стране" бывший премьер также рассказал о том, как силы Майдана планировали убить Януковича в Межигорье, почему Порошенко удалось в 2012 году занять кресло министра экономики и каким он видит решение проблемы Донбасса. Полную версию беседы с Азаровым вы можете прочитать и посмотреть на нашем сайте.

Также недавно экс-премьер рассказал, планирует ли он возвращаться в Украину.