Синоптик показала карту областей Украины, где пройдет снег
В воскресенье, 10 января, синоптик Наталья Диденко поделилась картой циклона, который принесет осадки в виде снега в некоторые районы Украины.
Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.
В частности, согласно опубликованной карте, осадки в виде снега будут вокруг Львова, Киева и Глухова. Остальные области останутся с сухой, возможно облачной погодой.
"Только вокруг Львова, Киева и Глухова будут кружить снег! И все же он существует", - рассказала в социальной сети синоптик.
Напомним, что синоптики Укргидрометцентра также рассказали, где сегодня пойдет снег. В частности, дожди с мокрым снегом сегодня пройдут на востоке Украины. Местами ожидаются сильные ливни.
К тому же, водителей предупредили о гололеде на дорогах. Синоптики отметили, что ухудшение погодных условий может привести к авариям на отдельных участках дорог, в связи с чем нужно быть максимально осторожным.