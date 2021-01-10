В воскресенье, 10 января, синоптик Наталья Диденко поделилась картой циклона, который принесет осадки в виде снега в некоторые районы Украины.

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

В частности, согласно опубликованной карте, осадки в виде снега будут вокруг Львова, Киева и Глухова. Остальные области останутся с сухой, возможно облачной погодой.

"Только вокруг Львова, Киева и Глухова будут кружить снег! И все же он существует", - рассказала в социальной сети синоптик.





Напомним, что синоптики Укргидрометцентра также рассказали, где сегодня пойдет снег. В частности, дожди с мокрым снегом сегодня пройдут на востоке Украины. Местами ожидаются сильные ливни.

К тому же, водителей предупредили о гололеде на дорогах. Синоптики отметили, что ухудшение погодных условий может привести к авариям на отдельных участках дорог, в связи с чем нужно быть максимально осторожным.