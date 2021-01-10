В воскресенье, 10 января, в Полтавской области возобновлено газоснабжение населенных пунктов, оставшихся без газа после взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород". Жителей просят следить за своими газовыми приборами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

В частности, спасатели отметили, что по состоянию на 11.00 воскресенья возобновлено газоснабжение всех 17 населенных пунктов.

"Специалисты Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области проводят оповещение населения в связи с восстановлением газоснабжения в населенных пунктах, которое было прекращено вследствие отключения ГРС "Вишневое", - добавили в заявлении.

К тому же, спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами.





Напомним, что вчера, 9 января, в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением. А в 16:05 была перекрыта подача газа на данный участок.

Позже стало известно, что взрыв газопровода под Полтавой оставил без газа села. Согласно предварительной информации, взрыв затронул ГРС "Новаки" и "Вишневое".