Для урегулирования конфликта на Донбассе Киеву необходимо уйти из-под внешнего управления Запада, перестать оглядываться на националистов, а также предоставить региону широчайшую автономию.

Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью "Стране".

"Надо выходить из-под внешнего управления. И реализация чужих для нас интересов политических, геополитических ничего хорошего для Украины не сулит. Урегулирование конфликта на Донбассе - это Украине прежде всего нужно. Если думать, что Макрон и Меркель ночами не спят, думая, как урегулировать конфликт на Донбассе, это глубочайшее заблуждение", - считает Азаров.

Он выразил убеждение, что украинцы прежде всего должны быть сами заинтересованы в урегулировании вооруженного конфликта.

"Это конфликт между двумя частями Украины. Я в Донецке прожил много лет, я прекрасно знаю менталитет дончан. Естественно урегулировать этот конфликт можно. Сейчас, когда власть в Украине с одной стороны внешняя, а с другой стороны Зеленский всё время оглядывается на нацистов, на Порошенко. Они хотят снова вернуться к власти и заниматься грабежом, там других мыслей нет никаких", - сказал экс-премьер.

По мнению бывшего главы правительства, у действующего президента Украины есть шанс урегулировать конфликт на Донбассе, однако для этого ему необходимо освободиться от внешнего влияния.

"Нужно понимать, что никто Донбасс сейчас не сдаст в угоду нацикам. Что они хотят там сделать? Люстрации провести, чистки, лагеря какие-то создать. Внедрить вот этот идиотизм по запрету русского языка, но Донбасс русскоговорящий - 95%. И никто там не будет выполнять дурацкие законы, по поводу ограничения языка и т.д. Сейчас можно урегулировать конфликт только на условиях широчайшей автономии. Надо хотя бы договориться о том, чтобы лет 10-15 жить вместе, а за эти 10-15 много воды утечёт", - считает Азаров.

Экс-премьер напомнил, что недавно Великобритания после Brexit разрешила своим кораблям посещать аннексированный Россией Крым и это означает, что "идет ползучее признание статус-кво" и поэтому урегулировать конфликт "самим это надо как можно быстрее".

Также Азаров заявил, что Минские соглашения пока являются единственным документом, который определяет основные принципы урегулирования конфликта на Донбассе.

"Но если мы так и продолжим твердить без конца и ничего не делать, то рано или поздно станет вопрос о том, что надо вырабатывать что-то другое. Сколько можно говорить, что "мы привержены, но мы не будем реализовывать"?", - добавил бывший глава правительства.

Напомним, в интервью "Стране" бывший глава украинского правительства рассказал о том, как Януковича намеревались убить в Межигорье, как Порошенко получил должность в Кабмине, а также поделился впечатлениями от Виктории Нуланд, которая возвращается в Госдепартамент США. Полную версию беседы с Азаровым читайте на нашем сайте.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в любой момент может позвонить своему коллеге Владимиру Путину, но пока нет предмета разговора.