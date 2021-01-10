В понедельник, 11 января, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду, в Одесской области пройдет мокрый снег. Температура существенно не изменится.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В Западных регионах Украины ночью температура воздуха днем опустится до -6 градусов, днем синоптики прогнозируют от ноля до 2 градусов мороза.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется -3...-7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от 1 до 2 градусов мороза.

В восточной области Украины температура воздуха в ночное время будет до -6 градусов, днем до -3. Синоптики прогнозируют облачность, с возможными порывами ветра.

В Киеве погода также будет облачной, без существенных осадков. Днем температура воздуха будет от ноля до -2, ночью опустится до -4.



Напомним, что водителей предупредили о гололеде на дорогах. Ухудшение погодных условий может привести к авариям на отдельных участках дорог, в связи с чем нужно быть максимально осторожным.

Также синоптики рассказали, где сегодня пойдет снег. В частности, дожди с мокрым снегом пройдут на востоке Украины. Местами ожидаются сильные ливни.