В 2012 году Петр Порошенко "влез в доверие" к бывшему главе государства Виктору Януковичу, благодаря чему он получил должность министра экономики. В обмен на кресло в Кабмине лидер "Европейской солидарности" обещал оказать тогдашнему президенту медийную поддержку.

Об этом в интервью "Стране" рассказал бывший премьер-министр Николай Азаров.

"Он был в добрых, "понятийных" отношениях со многими. И вот он влез в доверие к Януковичу. Стал рассказывать ему, что "у вас выборы 2012 года (парламентские - Ред.) на носу. Я все свои средства массовой информации запрягу работать на вас, но мне нужна должность министра экономики". Янукович пригласил меня. Я говорю: "Виктор, слушай, ну ты же этого бандита и жулика знаешь. Ну куда? Какой министр экономики?". Долго мы дебатировали. В конце концов он мне говорит, "ну пусть он у тебя посидит", - заявил экс-глава правительства.

По его словам, у Януковича было любимое выражение "пусть он посидит", которое означает, что назначаемый на определенную должность чиновник не будет иметь фактических полномочий. Самому Азарову тогда предлагалось работать с первым замом, заместителями и руководителями профильного департамента, вспоминает бывший премьер.

"Ну я согласился, но так строго ограниченное время. Но даже это ограниченное время мне было его очень трудно вынести, потому что министр есть министр, подпись его решающая нужна. И вот настал такой момент, когда я говорю, что хватит: "Виктор Фёдорович, ну мы свои обязательства выполнили. В его трудовой биографии появилась строка, что он министром был", - поделился Азаров.

Бывший глава правительства также выразил мнение, что Порошенко "ничего не оставил" после себя, хотя в его трудовой биографии значатся множество ответственных должностей.

"Там записано и депутатство, и председатель бюджетного комитета, и секретарь СНБО, и министр иностранных дел, тоже полгода по-моему числился, министр экономики и вот - президент", - подчеркнул Азаров.

Он добавил, что Порошенко является "жуликом и проходимцем" и рано или поздно "правосудие украинское, если оно когда-то будет, даст ему справедливую оценку".

Он сказал, что политическая биография Порошенко довольно запутанная. Начинал он участием в Социал-демократической партии с Медведчуком вместе.

Потом переметнулся к нам, в Партию Регионов.

"Слово "проходимец", очень чёткое русское слово, означает способность проходить куда-угодно. Он так и "проходил", от социал-демократов к Партии Регионов, потом к партии "Наша Украина". То ли Ющенко был у него кумом, то ли он был кумом у Ющенко. Бог его знает. Он иногда кое-какие деньжата подбрасывал Ющенко и даже ориентировался на то, чтобы стать премьером послемайданного правительства.

Я от самого Ющенко слышал такое пожелание, за день до его инаугурации. Он мне сказал: "Николай Янович, сдавайте дела Петру Алексеевичу". Т.е. он намечался премьер-министром. Я был страшно поражён, естественно. Потому что к этому времени, вот эти качества Порошенко, как жулика и мародёра мне были очень хорошо известны. Я ведь работал почти 7 лет руководителем налоговой службы, которая держала таких, как Пётр Алексеевич под очень пристальным наблюдением. И поэтому его сущность была мне очень хорошо известна.

Правда, тогда Ющенко разменял его должность и всё-таки Тимошенко стала премьер-министром. Тоже абсолютно ошибочное решение, а его (Порошенко - Ред.) сделал секретарём СНБО. Подчинив ему, обращаю внимание, прокуратуру, вопреки закону, МВД, СБУ, все силовые структуры.

И Порошенко тут же развернулся, начав заниматься отжимом бизнеса. Стали возбуждаться уголовные дела, бизнесменов приглашали и говорили "не согласишься - сядешь в тюрьму", "отнимем всё, заберем", - сказал Азаров.

Полное интервью с бывшим премьер-министром времен Януковича Николаем Азаровым вы можете прочитать и посмотреть на нашем сайте.

Ранее экс-нардеп Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, рассказал о том, что целью захвата власти во время Майдана был контроль над денежными потоками. Для этого Жвания, по его словам, лично давил на Азарова, чтобы он ушел в отставку с поста главы правительства.