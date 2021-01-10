Вечером 21 февраля 2014 года был план уничтожить бывшего президента Украины Виктора Януковича в его резиденции в Межигорье.

Охрана главы государства могла этому помешать, однако в результате не удалось бы избежать многочисленных жертв.

Об этом в интервью "Стране" рассказал бывший премьер-министр Николай Азаров.

"Янукович 21 февраля выехал с Администрации президента. Оттуда же с большим трудом выбрался глава АП Андрей Клюев. К этому времени у меня уже была потеряна связь со всеми. Я не мог дозвониться ни до министра внутренних дел, ни до главы Службы безопасности. И они выехали все в Межигорье. И Служба охраны президента, которая располагала своей разведкой, доложила, что движется большая толпа на Межигорье – около 5 тысяч человек. И в составе этой толпы, специально подготовленная группа, которая должна была после захвата Межигорья уничтожить физически Януковича", - поделился экс-глава правительства.

Он добавил, что охрана могла защитить Януковича от расправы.

"Межигорье было достаточно хорошо защищено. Охрана была серьезная, она могла оказать сопротивление захвату, но я думаю, тогда было бы жертв не 100 человек, а больше. Межигорье достаточно трудно было удержать, периметр большой. И тогда надо было бы применять оружие на поражение. И, безусловно, произошло бы очень серьезное кровопролитие. На это были нацелены и настроены организаторы (Майдана - Ред.), их это не смущало. Янукович об этом знал, поэтому принял решение об эвакуации в Харьков", - сказал Азаров.

По словам бывшего премьера, когда Янукович прибыл в Харьков стало понятно, что власть на местах ему уже не подчиняется.

"Уже после отлета Януковича Рада абсолютно незаконно назначает нового главу СБУ, нового министра внутренних дел, тоже абсолютно незаконно. Сразу же пошли команды в областные управления, местные руководители заколебались. И сразу же были высланы отряды в Харьков, в Донецк, задача которых была уничтожить Януковича. Вот отсюда пошли метания Януковича", - говорит Азаров.

По его словам, сначала Януковичу сказали, что не гарантируют безопасность выступления на съезде в Харькове.

"Он полетел в Донецк. Там тоже было небезопасно, выехал в Крым и начались вот эти вот его метания", - сказал Азаров, добавив, что если бы Янукович изначально "принял бы достаточно жесткие меры в реализации своих конституционных прав", победы сил Майдана можно было избежать.

Полное интервью с Азаровым, в котором он рассказал о своей отставке, впечатлениях от Виктории Нуланд, и о работе Порошенко на Януковича, вы можете прочитать на нашем сайте.

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