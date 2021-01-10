Поставщик газа в Полтавской области "Лубнигаз" обвинил бывшего народного депутата-радикала Игоря Мосийчука во взрыве газопровода, из-за чего пострадали 15 сел.

Соответствующий пост был опубликован на Facebook-странице компании.

"Лубнигаз" просит проверить И. Мосийсчука к причастности ко взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помари-Ужгород 9 января 2020 года. Мосийчук на своей странице в Фейсбук первым сообщил о том, что взрыв – спланированная диверсия и обвинил своего оппонента, предприятие "Лубнигаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год", - говорится в сообщении.

Мосийчук ответил компании у себя на канале в Telegram.

"Полностью еб@нулись", - отреагировал на это обвинение экс-нардеп и дал свое объяснение причин взрыва трубы.

По словам Мосийчука, разгерметизация газопровода случилась из-за несанкционированной врезке в магистраль с целью "воровства газа и газоконденсата с дальнейшей продажей на незаконных заправках в Лубнах".

При этом, утверждает бывший нардеп, руководит этим процессом гражданин РФ Максим Дунин, директор "Лубныгаза".

"К слову, версию с несанкционированной врезкой рассматривает и Укртрансгаз", - добавил Мочийчук.

Напомним, взрыв газопровода в Полтавской области привел к мощному пожару. Как рассказал поставщик "Лубныгаз", список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения уточняется.

Позже стало известно, что в результате аварии никто не пострадал.

Также сообщалось, что начато расследование происшествия и в ГТС не исключают диверсию.