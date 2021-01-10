Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что дополнительные ограничения в Украине вводить не будут, но лишь при условии, что после завершения локдауна не будет новой вспышки COVID-19.

Об этом он рассказал в эфире Espreso.TV.

"Если все будет происходить так, как мы спрогнозировали, то ни продления карантина, ни дополнительных жестких ограничений в течение этого осенне-зимнего периода не должно быть. Однако всегда есть "но", - сказал он.

При этом, утверждает Ляшко, специалисты Минздрава смоделировали сценарии развития пендемии в стране так, чтобы допустимым с конца 2020-го по начало 2021-го лишь один жесткий карантин.

"…мы не можем 100-процентно давать гарантию, что так, как было прогнозируемо, так и будет на самом деле", - добавил он.

Ляшко сказал, что ковид – новый и опасный вирус. Он привел пример Великобритании, которая ослабила очередной локдаун в декабре, чтобы люди могли отдохнуть на новогодне-рождественские праздники, однако там произошла мутация вируса, которая заставила правительство отказаться от снятия ограничений.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует, что в скором времени ожидается рост количества инфицирований.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине с 8 по 24 января действует третий по счету локдаун. Что и как работает в это время мы подробно рассказывали в своем материале.