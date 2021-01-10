Пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министерство обороны страны заявили, что они покидают мессенджер WhatsApp из-за новых условий использования.

Об этом информирует Bloomberg.

Сегодня администрация президента Турции переведет свои группы, которые ранее были созданы в WhatsApp в приложение BiP, которым владеет Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Минобороны последовало примеру главы государства. Это изменение совпадает с более широкой кампанией Эрдогана против платформ социальных сетей, которая, по словам турецких активистов, "предназначена для подавления инакомыслия".

По данным Turkcell, около 1 миллиона новых пользователей присоединились к BiP Messenger за последние 24 часа.

Офис Эрдогана в своем заявлении также призвал журналистов перейти на BiP. Фонд благосостояния Турции приобрел контрольный пакет акций Turkcell, крупнейшего оператора мобильной связи страны, в 2020 году.

Отказ Эрдогана от WhatsApp - его последний шаг против социальных сетей, которые Турция недавно оштрафовала за то, что они не назначили местных представителей, как того требует новый закон. Активисты, обвиняющие президента во все более авторитарном подходе, говорят, что необходимые назначения являются частью более широких усилий по усилению контроля над платформами, при этом Турция угрожает сделать соцсети непригодными для пользования, если они не подчинятся.

По данным издания, турецкие власти регулярно арестовывают пользователей социальных сетей на основании их интернет-активности, в том числе по обвинению в оскорблении Эрдогана. Также руководство страны запрещало Википедию, однако спустя три года действия соответствующего закона суд постановил, что он нарушает свободу слова. Доступ к Twitter на данный момент затруднен.

Китайская компания TikTok, которая была в числе оштрафованных компаний, включая Facebook, согласилась на прошлой неделе назначить местного представителя в Турции.

Напомним, пользователи популярного мессенджера WhatsApp до 8 февраля 2021 года были обязаны согласиться с новыми правилами конфиденциальности, по которым Facebook получит их данные. Это нововведение вызвало опасения у ряда экспертов по цифровой безопасности.

В свою очередь бизнесмен Павел Дуров заявил, что после этого многие пользователи WhatsApp наверняка уйдут в его мессенджер Telegram.