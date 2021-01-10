Действующего президента Соединенных Штатов, по состоянию на 10 января, заблокировали уже на 12 социальных платформах. Среди них Google, Instagram и Spotify.

Соответствующую информацию показали по телеканалу Fox News.

Так, Трамп получил бан в Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest.

Согласно известной информации, на платформах Трампа блокируют, обвиняя его в подстрекательстве к насилию и распространении лживой информации.

Напомним, руководство Twitter пожизненно заблокировало Дональда Трампа, аргументировав свои действия тем, что он может использовать площадку для подстрекательства к насилию. Примеру Twitter последовали другие социальные сети и даже некоторые онлайн-магазины.

В ответ на бан действующего президента США, его сторонники заявили, что тоже покинут Twitter. Некоторые из них перешли в Parler. Но эту соцсеть начали удалять в Apple и Google.

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал действия Twitter в отношении Трампа "актом цензуры".