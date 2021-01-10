Герцог Сассекский принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от социальных сетей, таких как Instagram, Twitter и Facebook, после волны оскорбительных комментариев.

Об этом информирует The Times со ссылкой на источники.

Собеседник издания утверждает, что Гарри и Меган не планируют пользоваться социальными сетями от имени благотворительного фонда Archwell, а их личное возвращение на платформы "очень маловероятно".

Вероятной причиной этого решения могло стать то, что супруги столкнулись с "ненавистью в онлайн-среде". Маркл часто жаловалась на оскорбительные сообщения, которые она получала в социальных сетях.

Напомним, с апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Ранее журналисты сообщали, что Меган поссорилась с Гарри и уехала от него в Мексику.