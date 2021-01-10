Наступивший 2021 год пролетит быстрее, чем любой из предыдущих пятидесяти. По данным экспертов, вращение Земли происходит с большей скоростью, чем обычно, вследствие чего продолжительность дня оказалась немного короче 24 часов.

Сейчас хронометристы решают, нужно ли удалять лишнюю секунду из времени суток, чтобы привести все в соответствие с реальным вращением планеты, передает "Россия 24".

Отмечается, что раньше так называемая дополнительная секунда никогда не вычиталась. Напротив, с 70-х годов в общей сложности было добавлено 27 секунд для выравнивания атомного времени на Земле с солнечным временем. Причина в том, что на протяжение десятилетий Земля делала оборот вокруг своей оси немного дольше положенного. Однако с прошлого года вращение планеты ускорилось.

"Время течет нелинейно. В реальности это отображается так, что Земля вращается не с постоянной скоростью – она либо замедляется, либо ускоряется. Все это рассчитано довольно точно. Мы даже знаем, когда сколько секунд мы должны прибавлять. А вот какие-то незначительные факторы типа землетрясений, которые мы не можем предсказать, перепады давления, ветра, ход ледников – все это приводит к тем аномалиям, которые мы наблюдали в прошлом году, и что, возможно, секунду нам придется не прибавлять, а убавлять", – рассказал Станислав Короткий, научный руководитель обсерватории "Ка-Дар", основатель клуба научных путешествий "Астроверты".

В среднем продолжительность дней сейчас на полсекунды меньше 24 полных часов. Эта крошечная потеря заметна только в сравнении с эталоном атомного времени, однако ее важно учитывать. Работа спутников и коммуникационных систем основана на точном совпадении с солнечным временем. Ученые считают, что если скорость вращения планеты продолжит расти, то потребуется добавить дополнительную отрицательную секунду к атомному времени Земли.

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