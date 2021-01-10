Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев не признал результатов президентских выборов.

Об этом он рассказал во время интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Я не держу зла на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", - коротко сказал он.

Лукашенко также рассказал, что последние заявления украинских официальных лиц в отношение Минска объясняются трудным положением Украины.

"Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним - еще лучше. То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками", - добавил он.

Кроме того, Лукашенко также намерен возобновить отношения с Зеленским.

"Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", - рассказал белорусский лидер.

Напомним, президент Беларуси недавно сказал, что не испытывает теплых чувству к Зеленскому, но и зла на него не держит.

Ранее Лукашенко рассказал, как он стоит с Путиным "спина к спине" и "отстреливается" от врагов.