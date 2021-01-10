Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил Бундестаг в применении двойных стандартов из-за того, что власти Германии не приняли решения касательно установки отдельного памятника украинским жертвам нацистской агрессии. Также он поругался по этой же теме с послом Польши в Германии, который обвинил украинцев в сотрудничестве с нацистами (судя по всему речь идет о Бандере и ОУН-УПА).

Украинского посла цитирует "Укринформ".

"Приходится констатировать, что выборочный подход Бундестага к чрезвычайно чувствительным вопросам исторической памяти несет в себе большие опасности. Ведь у многих складывается впечатление, что к жертвам Второй мировой войны на практике можно применять двойные стандарты, что одни нации, мол, заслуживают отдельный мемориал, а другие – нет. Этого ни при каких обстоятельствах нельзя допустить", - отметил Мельник.

По его словам, Украина всячески приветствует намерения немецких политиков и общества продолжить работать над темными страницами истории, прежде всего преступлениями нацизма в Восточной Европе. Мельник добавил, тот факт, что Третий рейх только в Украине уничтожил более 8 миллионов ее жителей, до сих пор остается практически неизвестным для широкой немецкой общественности.

В связи с этим, заявил посол, в Киеве с большим оптимизмом восприняли историческое решение Бундестага от 9 октября 2020 года о сооружении в немецкой столице "Центра документации, просвещения и памяти жертв Второй мировой войны и нацистской оккупации", который послужит почтению также и миллионов украинских жертв нацизма (даже если строительство, согласно оценкам немецкой стороны, может длиться около 30 лет).

Также 30 октября прошлого года немецкий парламент принял еще одно важное решение - о создании отдельного памятника польским жертвам войны.

"Убежден, что наши польские друзья, которые во время немецкой оккупации потеряли почти 6 млн своих соотечественников, давно заслужили достойное почтение этих огромных жертв. Именно поэтому мы сердечно радуемся за наших польских братьев и сестер, за то, что их многолетние усилия в Берлине увенчались успехом, и уже вскоре в столице Германии будет возведен этот монумент", - сказал украинский посол.

Он назвал "большим разочарованием" то, что депутаты Бундестага отказались поддержать инициативу Киева относительно такого же достойного чествования 8 миллионов украинских жертв нацизма, среди них - более 5 млн мирных жителей, включая 1,5 млн украинских евреев, и установить им в Берлине такой же мемориальный комплекс.

Украинская сторона, по словам Мельника, будет продолжать настаивать на действительно равноправном подходе к чествованию памяти жертв нацистской оккупации.

Дипломат еще раз призвал Бундестаг пересмотреть свою позицию и принять "единственно правильное справедливое решение" - о сооружении в Берлине уже в ближайшее время достойного мемориала жителям Украины, которые пострадали от нацизма. Это, убежден он, станет определяющим шагом на пути исторического примирения.

Заявление посла связано с со статьей от 9 января в Der Spiegel, которая посвящена "спорам вокруг памяти".

Автор статьи обращает внимание на то, что тема сооружения мемориала усложняет отношения посла Андрея Мельника с его польским коллегой Андржеем Пржилебски.

Последний, в "поучительном письме" в адрес посла Украины Мельника, обвинил украинцев в коллаборационизме с нацистами. Мельник в ответ назвал это письмо "бесстыдным" и "лишним доказательством того, что польская сторона явно пытается монополизировать себя как главную жертву Второй мировой войны".

Мельник поделился содержанием этого письма с депутатами Бундестага.

Ситуацию вокруг установки памятника жертвам нацистского режима в Германии прокомментировал народный депутат из фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский.

"Посол Украины в Германии мягко журит немцев за то, что те решили поставить отдельный памятник 6 миллионам поляков- жертвам нацизма. Но отказываются ставить такой же 8 миллионам украинцев, погибших от рук нацистов во время Великой Отечественной Войны. Говорит, что украинская сторона будет продолжать настаивать на действительно равноправном подходе к памяти жертв нацистской оккупации.

Что немного непросто, учитывая названный именем гауптмана абвера (Шухевича - Ред.) проспект в столице и регулярные ритуальные пляски вокруг одной из эсэсовских дивизий. Я бы сказал иначе, перед тем, как требовать от кого то почтить память погибших от рук нацистов украинцев, нужно вначале перестать её оскорблять", - написал Бужанский в своем телеграм-канале.

Напомним, 6 января, националисты проводили акцию у посольства Израиля в Украине. Их обидела позиция израильского посла относительно Степана Бандеры, которого он назвал пособником нацистов.

Позже посол Польши в Украине поддержал своего коллегу из Израиля, назвав Бандеру идеологом преступления и ненависти.