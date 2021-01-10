Советник главы ОП Ермака и бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что цензура в социальных сетях уже давно стала частью свободы слова.

Так он отреагировал у себя в Faceook на скандал с блокированием аккаунта Трампа в Твиттере.

"Сегодня цензура стала неотъемлемой частью свободы слова. Те, кто манипулируют, создают фейки и альтернативную реальность, могут и должны быть заблокированы. Свобода слова - это о разнообразии идей, о критике, об альтернативных взглядах и интерпретации фактов, но не о лжи, конспирологических теориях, и "фактах" которых не было", - сказал он.

При этом Милованов рассказал, что данная ситуация касается и Украины.

"Это касается и нас. Украина должна найти баланс между свободой слова и национальной безопасностью в рамках информационной войны России с Украиной", - написал он.

Напомним, руководство Twitter пожизненно заблокировало Дональда Трампа, аргументировав свои действия тем, что он может использовать площадку для подстрекательства к насилию. Примеру Twitter последовали другие социальные сети и даже некоторые онлайн-магазины.

В ответ на бан действующего президента США, его сторонники заявили, что тоже покинут Twitter. Некоторые из них перешли в Parler. Но эту соцсеть начали удалять в Apple и Google.

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал действия Twitter в отношении Трампа "актом цензуры".