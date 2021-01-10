Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что кроме президента России Владимира Путина у него нет друзей.

Об этом он рассказал в программе Действующие лица" с Наилей Аскер-заде, которая выйдет сегодня на канале "Россия 1", передает "РИА Новости".

"Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - высказался Лукашенко о Путине.

При этом президент на вопрос о том, есть ли у него еще друзья, президент Беларуси ответил: "Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет".

Также Лукашенко заявил, что у него "очень много противников", но стали ли они врагами покажет время.

Напомним, президент Беларуси недавно сказал, что не испытывает теплых чувству к Зеленскому, но и зла на него не держит.

Ранее Лукашенко рассказал, как он стоит с Путиным "спина к спине" и "отстреливается" от врагов.