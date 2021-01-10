Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник, 11 января. В ходе встречи стороны обсудят реализацию заявления по Карабаху, принятого два месяца назад.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Сообщается, что встречу, которая состоится в Москве, инициировал сам Путин.

"Планируется рассмотреть ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.

По итогам встречи Пашинян-Путин-Алиев может быть подписано заявление. Пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворкян сообщила, что на встрече лидеров в Москве не предусмотрено подписание документов, касающихся Карабаха или территориальных вопросов.

Напомним, 10 ноября главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения передает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Кроме того, на территорию Карабаха ввели российских миротворцев.

Недавно главы служб национальной безопасности Армении и Азербайджана встретились на нейтральной приграничной зоне в общине Ерасх, где обсудили вопросы обмена пленными и поиска пропавших без вести.