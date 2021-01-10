Народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что вакцинация от коронавируса уже принесла смерти, поскольку в ее состав входят вредные вещества.

Соответствующий пост он опубликовал у себя на странице в Facebook.

"Вакцинация, к сожалению, уже приносит смерти. Препараты включают давно известные вредные ингредиенты. Политики демонстрируют нам псевдо вакцинацию со шприцами без иголок или уколами через футболку", - сказал Камельчук.

При этом тех, кто пропагандирует вакцинирование от коронавируса народный депутат назвал "фантастическими маркетологами".

"Сначала находят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку? Никак. Надо просто поверить. Телевизор же не обманывает", - отметил он.

Также Камельчук раскритиковал нынешний локдаун в стране, отметив, что меры не имеют смысла.

Напомним, 5 января "Страна" опубликовала информацию о том, что в Украине подпольно за огромные деньги вакцинируют топ-политиков, чиновников и бизнесменов препаратом Pfizer/BioNTech.

После публикации "Страны" ГБР начало расследование подпольной вип-вакцинации.