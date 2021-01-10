За сутки 9 января в Украине число новых случаев коронавируса выросло на 3,4%, а количество смертей от Covid-19 за этот период увеличилось сразу на 23,8%.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в воскресенье, 10 января, Советом национальной безопасности и обороны.

Так, за прошедшие сутки по сравнению с предыдущими количество новых случаев коронавируса увеличилось на 5 011 (3,4% за сутки) до 1 115 026, а число умерших от Covid-19 на 99 (23,8% за сутки) до 19 767.

Выздоровели 5 292 человека. Всего болезнь побороли 791 598 пациентов. Количество активных больных на утро 10 января составило 303 661 человек, что на 0,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (117 217), Одесской (75 663) и Харьковской (72 570) областях.

Во Львовской области зафиксировано 64 817 случаев, Киевской - 63 335 случаев, Днепропетровской - 61 977, Запорожской - 58 116, Ивано-Франковской - 44 323, Сумской - 42 759, Ровненской - 42 723, Черкасской - 41 780, Черновицкой - 41 514, Житомирской - 41 374, Хмельницкой - 41 234, Донецкой - 39 419 случаев. 38 723 случая выявлено в Полтавской области, 35 139 случаев - в Тернопольской, 34 190 случаев - в Волынской, 34 252 случаев - в Николаевской, 31 460 случаев - в Черниговской, 28 987 случаев - в Закарпатской, 23 642 случая - в Винницкой, 18 959 случаев - в Херсонской, 11 975 случаев - в Луганской и 8 878 случаев - в Кировоградской области.

Ранее мы писали, что в пятницу, 8 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 846 человек.

Напомним, позавчера в стране начался всеукраинский локдаун, который продлится до 24 января включительно. "Страна" опубликовала все ограничения, которые будут действовать в этот период.