На фоне недавних беспорядков в здании Конгресса США полиция Берлина усилила охрану здания парламента Германии.

Об этом в воскресенье, 10 января, информирует газета Bild am Sonntag со ссылкой на письмо, которое направил депутатам глава Бундестага Вольфганг Шойбле.

"Земельная полиция Берлина уже усилила присутствие в районе здания парламента", говорится в документе. По словам Шойбле, он попросил МИД ФРГ представить доклад о недавних событиях в Вашингтоне и намерен обсудить с федеральными и земельными властями, какие выводы нужно сделать для обеспечения защиты Бундестага.

В свою очередь берлинские полицейские подтвердили, что на фоне беспорядков в Капитолии были предприняты меры защиты важных объектов в городе, таких как Бундестага и американского посольства.

Дискуссии об укреплении защиты Бундестага, независимо от беспорядков в Вашингтоне, идут в Германии уже несколько месяцев. В августе 2020 года противники мер по борьбе с коронавирусом в ФРГ в ходе демонстрации перелезли через ограду перед зданием германского парламента и забрались на его ступени.

Напомним, 6 января, в день утверждения Конгрессом результатов выборов президента США, согласно которым победил Джо Байден, сторонники Трампа вышли на митинг и захватили Капитолий. В ходе беспорядков погибли люди, в том числе и офицер полиции.