Американская компания Tesla намерена к 2022 году выпустить бюджетный электромобиль. Его будут собирать в Китае, а предварительно стоить он будет 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает autonews.

Новинка будет создаваться на базе Tesla Model 3. Окончательную проверку хотят закончить в марте этого года. Выпуск одобрили в сентябре 2020 года.

При этом технические характеристики Tesla пока не раскрывается. Более того, даже название машины пока держится в секрете.

Напомним, американский предприниматель, генеральный директор компании SpaceX и компании, которая производит электромобили, Teslа Илон Маск стал богатейшим человеком мира, его состояние превысило 185 миллиардов долларов.

Также "Страна" рассказывала, что американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США и Китае более 10 тысяч автомобилей Model X и Model Y. Это связано с жалобами на дефекты крепления.