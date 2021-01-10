Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку после того, как независимый эксперт обвинил ее в плагиате при написании диссертации.

Об этом информирует издание АРА.

Сообщается, что чиновница писала диссертацию в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы. По мнению эксперта Стефана Вебера, пятая часть ее работы скопирована без указания ссылок. Также исследователь заметил много плагиата, некорректных цитат и недостаточных знаний немецкого языка в дипломной работе Ашбахер за 2006 год.

Несмотря на то, что сама Ашбахер считает обвинения в плагиате необоснованными, она подала в отставку.

"Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом... По этой причине я ухожу в отставку с моей должности", - говорится в заявлении министра.

Ранее мы писали о том, как аттестационная коллегия Министерства образования и науки приняла решение лишить Петра Ющенко, старшего брата экс-президента Виктора Ющенко, научной степени доктора наук из-за плагиата.

Напомним, в 2019 году нардеп Сергей Бабак был признан главным плагиатором года.