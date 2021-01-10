Российский оппозиционный политик Алексей Навальный раскритиковал отключение страницы действующего президента США Дональда Трампа в Twitter, назвав это актом цензуры.

Об этом он написал у себя на странице в соцсети.

"Я считаю, что бан президента Трампа в твиттере – это неприемлемый акт цензуры", - сказал он.

Навальный также рассказал, что отключение страницы действующего главы Белого дома – эмоциональное решение, основанное на "личных политических предпочтениях".

"Не надо говорить мне, что Трампа забанили за нарушение правил твиттера. Я получаю здесь угрозы убийства каждый день в течение многих лет. И твиттер никого не банит (правда я и не требую этого)", - уточнил он.

Более того, как рассказал российский оппозиционер, в Twitter высказываются ковид-диссиденты, что также привело к смерти тысяч людей. Но, несмотря на это, в бан попал именно Трамп.

Напомним, руководство Twitter пожизненно заблокировало Дональда Трампа, аргументировав свои действия тем, что он может использовать площадку для подстрекательства к насилию. Примеру Twitter последовали другие социальные сети и даже некоторые онлайн-магазины.

В ответ на бан действующего президента США, его сторонники заявили, что тоже покинут Twitter. Некоторые из них перешли в Parler. Но эту соцсеть начали удалять в Apple и Google.