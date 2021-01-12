В Украине обсуждают введение системы оценки благонадежности - так называемого социального рейтинга (или кредита) по примеру Китая.

Пекин уже давно планирует ввести балльную систему для граждан: за поведение, достижения, отсутствие долгов - от чего зависит, возьмут ли человека на работу, примут ли в вуз, дадут ли кредит и предоставят ли социальные услуги. Так, например, граждане с низким социальным рейтингом, не смогут выезжать за границу.

Данные будут собирать с помощью цифровых технологий, оценку будут выставлять государственные органы, и ее можно либо повысить хорошими делами (например, потратился на благотворительность), либо понизить (устроив аварию или критикуя власти).

Предлагаемая национальная система репутации, разрабатываемая правительством Китая под руководством генерального секретаря КПК Си Цзиньпина, тестируется уже больше десяти лет в отдельных регионах, но официально не принята. А информация о том, что эту систему с 1 января уже внедрили в Гражданский кодекс, оказалась фейком.

Тем не менее, украинские власти уже заинтересовались системой соцрейтинга, который в теории могут повысить, если человек перечислил деньги на благотворительность или сдал кровь как донор, или понизить, если, например, устроил ДТП, участвовал в антиправительственных протестах или написал пост с критикой властей или фейком. Что, естественно, уже вызвало неоднозначную реакцию среди украинцев

Разбирались, что такое социальный рейтинг и могут ли его ввести в Украине.

"Доска почета" и "черные списки". Что такое социальный рейтинг

Система социального рейтинга применяется в Китае с 2010 года. Причем не как единый проект, а в качестве разрозненных, отдельных историй, которые, конечно в будущем могут и объединить. Но пока этого не произошло.

Общая идея такова - что по совокупности "хороших" или "плохих" поступков гражданин будет получать привилегии или наоборот, терять отдельные права. Например, на получение займов, трудоустройство на определенные должности, пользование высокоскоростным транспортом или люкс-номерами в отелях.

Запущены проекты в разных отраслях - банковском секторе, на транспорте. Так, банки договорились с крупнейшими интернет-компаниями Китая и начали формировать кредитный рейтинг китайцев на основе их онлайн-покупок. Такой проект запускали с компанией Ali - он называется Zhima Credit.

Он является крупнейшим в Китае и оценивает финансовый рейтинг по шкале от 350 до 900 баллов. Причем баллы начисляются по десяткам параметров - включая такие же рейтинги ваших друзей.

И влияет этот рейтинг уже на очень многие вещи далеко за пределами банковского сектора - включая возможность взять напрокат велосипед. Обладателям низкого рейтинга придется вносить за эту услугу более крупный депозит. А вот тем, у кого больше 650 баллов, можно залога не вносить.

Если же у вас 750 баллов, то появляются льготы при таможенном досмотре на границе - он проходит быстрее. С того же показателя стартуют серьезные льготы на проценты по кредитам и стоимость аренды квартир.

Лицензии на такие рейтинговые системы выдает государство.

Впрочем, ничего сенсационного в нем эксперты не усматривали. В интервью "Стране" IT-специалист Дмитрий Дубилет рассказывал, что использование больших данных для построения кредитного рейтинга - это понятная практика по всему миру.

"В Украине, например, банки тоже активно используют и данные кредитных бюро и любые другие открытые источники данных, чтобы принимать решение о кредитах", - рассказывал нам в январе 2018 года будущий министр Кабмина.

Но вернемся к Поднебесной. Одновременно составлялись базы неплательщиков налогов, которым не позволяли выезжать за границу. Правда, таковых в Китае, например, за 2018 год оказалось только 128 человек. Почти ничто для миллиардной страны.

Тем не менее, с тех пор практика "черных списков" людей, которые не платят налоги, штрафы, деньги по судебным искам и кредиты и так далее, составляются регулярно. Часть из этих людей, например, потеряла возможность путешествовать скоростными поездами и авиацией. Видимо, в силу того, что "раз вы не платите долги, то не можете и покупать дорогие билеты".

Таким образом не продается несколько миллионов билетов каждый год.

Далее идут региональные проекты. В одной из провинций стали рейтинговать работников по тому, как часто они меняют работу. Чем чаще - тем хуже (и это могло влиять на возможность давать человеку кредиты).

Одновременно свой рейтинг вводился для работодателей - компаниям предложили порядка 300 критериев, которым они должны соответствовать. В противном случае мог последовать запрет на определенные виды деятельности и даже выход на биржу.

А вот тем, кто работает правильно, дают налоговые послабления, сниженные проценты по кредитам и всевозможные отсрочки.

Обсуждаются и тестируются системы, связанные с деструктивным социальным поведением - включая даже курение в общественных местах или неправильную парковку. Например, в Пекине, который напичкан "умными" видеокамерами, распознающими лица.

Правда, для этого, говорят власти столицы, нужно зарегистрировать в системе всех жителей и гостей города. Но пока это опция необязательная. То есть по факту не работает. Кроме того, не идет речь о санкциях за единичное нарушение - речь о совокупности таких проступков.

А вот в провинции Гуаньчжоу к делу подошли более основательно. Там чиновники презентовали систему, по которой каждый местный житель получает QR-код со своим социальным рейтингом. Туда включаются такие факторы как уже упомянутое курение, которое понижает баллы. Тогда как поход в фитнес-клуб наоборот - повышает их. Такие данные система планирует брать из электронных медицинских книжек.

При этом официально это еще не запущено, и только презентовано в форме проекта. В то же время возможности китайской big data поистине колоссальны. И, видимо, лишь вопрос времени - когда эти разрозненные проекты сведут к единому знаменателю и внедрят уже повсеместно.

Узаконена ли эта система?

На днях в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация, что положение о социальном рейтинге ввели в Гражданский кодекс Китая и оно заработало с 1 января. Однако эта информация оказалась фейком.

Единой базы данных, в которой записан каждый гражданин, не существует. Более того, в государственных документах термину "социальный рейтинг" (shehui xinyong) не дается четкое определение.

Как уточняют китаисты и специалисты по китайскому праву, пока это пилотный проект, который связан лишь с кредитоспособностью (например, один китайский университет отказал студенту в приеме из-за банковских долгов его отца), а его более широкое применение в других сферах еще обсуждается.

В стране действует сайт Credit China, на котором иногда публикуют как "черные", так и "красные" - почетные - списки граждан. В первую категорию попадают нарушители, на которых накладывают ограничения. Но речь не идет о мелких нарушениях, например, о переходе улицы в неположенном месте. В список включают злостных неплательщиков налогов или тех, кто не выполняет решения суда.

У Credit China также есть "доска почета" - список особо отличившихся граждан, которые, по мнению Компартии, заслуживают доверия и уважения.

Правительство КНР собирает данные о компаниях и общественных организациях, а некоторые ведомства создают досье на отдельных граждан. Но при этом нельзя сказать, что к системе подключены все почти 1,4 млрд китайцев. Если человек не занимается индивидуальным предпринимательством и не представляет интересы компании, а также если он не брал кредит и ничего не нарушал, то в базе данных его скорее всего не будет.

Но при этом у каждого китайца есть индивидуальный номер - это персональный идентификатор, который в той или иной форме существует в большинстве стран. Такие же идентификаторы присваивают компаниям - с их помощью предприятия уплачивают налоги, проходят регистрацию и оформляют документы.

В Гражданском же кодексе Китая, как уточняет специалист по китайскому праву Павел Бажанов, единственное упоминание о "кредитоспособности" связано с правом на репутацию: кредитоспособность признается частью репутации физических лиц и организаций, поэтому они могут запрашивать и получать о себе информацию из бюро кредитных историй и других организаций, занимающихся оценкой кредитоспособности, а в случае ошибки - требовать исправления.

В Гражданском кодексе КНР речь идет о защите репутации и не только физлиц (например, они могут требовать исправления данных в бюро кредитных историй или исключения из перечня недобросовестных должников), но и организаций (если они попали в перечни недобросовестных контрагентов).

Никаких деталей о социальном рейтинге, количестве баллов, причинах для повышения или понижения социального рейтинга в ГК КНР нет.

Как пишет Reuters, социальный рейтинг пока не ввели из-за опасений общественности во вторжении в личную жизнь. Однако власти не отказались от этой идеи и выпустили руководящие принципы по развитию системы, в которых уверяют, что информацию будут собирать "осторожно".

"В стране разрабатывается сложная система социального кредитования с использованием данных и другой информации, чтобы помочь оценить надежность отдельных лиц, компаний и государственных структур, чтобы помочь предотвратить коммерческое мошенничество, уклонение от уплаты налогов и уплаты долгов. Но программа вызвала обеспокоенность общественности по поводу навязчивого сбора данных, защиты данных и вторжения в частную жизнь из-за слабого законодательства и правоохранительных органов страны", - пишет Reuters.

В декабре Кабинет министров Китая опубликовал руководящие принципы, в которых говорится, что правительство будет способствовать качественному развитию своей системы социального кредитования и построит долгосрочный механизм предотвращения нечестного поведения, чтобы помочь создать "справедливую и честную рыночную среду".

"Согласно этим принципам, данные и информация о любом нечестном поведении среди фирм или частных лиц и связанных с этим наказаниях будут обрабатываться в соответствии с законом. Как уверяет кабинет министров, Китай будет извлекать уроки из мирового опыта в построении своей кредитной системы и следовать международным стандартам, осторожно действуя в областях, вызывающих серьезную обеспокоенность общественности. В соответствии с руководящими принципами, Китай будет стремиться улучшить сбор данных, обмен ими между правительственными ведомствами, а раскрытие публичной кредитной информации не будет нарушать коммерческую тайну и конфиденциальность личности. Китай сосредоточит внимание на надзоре за финансовыми учреждениями, рейтинговыми агентствами, интернет-компаниями и предприятиями по обработке данных, чтобы строго регулировать их сбор, хранение, использование, обработку и раскрытие личной информации", - пишет Reuters.

"Будут думать, как "промутить" баллы". Что говорят в Украине

После фейковой новости о запуске "социального рейтинга" в Китае, которое широко начала цитироваться в иностранных СМИ, о повторении данного опыта задумались в Украине. Министр цифровой политики Михаил Федоров на своей странице в Instagram опубликовал пост на эту тему.

"Начал встречать в сети информацию о том, что с 2021 года в Китае заработал социальный кредит. Это определённая "геймификация" (game - игра) государства, где люди зарабатывают "баллы". Логика, как в кредитных историях в финансовой сфере. Чем быстрее вы отдаёте кредиты, тем лучше у вас история, и следующий взять уже легче. Люди с низким рейтингом не могут устроиться на хорошую работу, им не дают кредиты, им даже могут отказать в аренде велосипеда", - пишет Федоров.

В комментариях министр уточняет, что такую систему не планируют вводить в Украине, а его просто заинтересовал китайский кейс и он интересуется, что об этом думают его подписчики.

Мнения разделились. Одни считают это в целом хорошей идеей, но не в украинских реалиях, где скорее всего социальный рейтинг станет еще одним источником обогащения чиновников, поскольку не исключено, что баллы смогут "покупать" за взятки или откупаться от их понижения. Другие вообще категорически против, считая нарушением прав человека, цифровых рабством и тотальным контролем и слежкой.

"Меня пугает, когда кто-то из власти в Украине об этом даже задумывается вслух", - прокомментировал пост Федорова пользователь exe2.

"Усложните жизнь еще больше, ага. И п@издить будут ещё больше с бюджета", - пишет art_human.

"Идея супер! Надо имплементировать в Украине", - поддерживает банкир Андрей Онистрат.

"И коррупционный чиновник сможет в один клик убить всю социальную жизнь гражданина который, например, высказывает недовольство деятельностью этого самого чиновника. Спасибо, такой геймификации нам не надо", - возмущен niklawyer.

"А как на счет того, что у чиновника так же будет такая же социальная карма? Плюс даже публичная, раз он у власти. Если понизилась - то он вылетел навсегда из всех гос. органов без права возвращения. Смотреть нужно шире на вещи и искать варианты более функциональных решений. Почему-то в Европе мы быть хотим, а рассмотреть и другие страны, включая вторую экономику в мире - брезгуем", - спорит Александр Винокуров.

Критики системы сравнивает ее с "Полицией мыслей" из антиутопии "1984" Джорджа Оуэрелла и с сериалом "Черное зеркало", который рисует мир будущего, где вся жизнь человека зависит от лайков и индивидуального рейтинга.



"Это в оцифрованном виде "1984" Джорджа Оуэрелла. Рейтинги на основании доносов. Еще больший разрыв в социальных слоях- в случае чего можно баллы докупить (индульгенция, не правда ли)", - полагает Елена Шаманская.



"Если это будет максимально прозрачно, без любой возможности что-то купить изменить, и не будет влиять на все аспекты жизни, чтобы не разделять богатых и бедных, чтобы не росло это неравенство, потому что в обществе и так нелюбовь к людям, у которых есть деньги", - пишет mister_kostenko.

"Народ и так делает то, к чему обязывает государство. Теперь ход за государством - когда будут реальные блага, а не микроизменения, то народ сам будет сдавать кровь, делиться одеждой и едой со стариками и нуждающимися. У нас тугой, но адекватный народ. А если применить эти изменения в нашу реальность, то получится, что социум старается непонятно для чего, в то время как власть продолжает г@вно пинать в кабинетах", - считает Филипп Кадыров.

"Немного напоминает геймерскую игру с баллами и рейтингом, но ведь жизнь - не игра, и люди такие многогранные, где-то с плюсами, где-то с минусами, а оценки и рейтинги, как по мне, обрекают человека на одну сторону (плохой/хороший). Но в целом идея интересная", - делится мнением Настя Гузема.

"В Украине общество уже разделено на богатых и бедных, осталось этих бедных еще ниже опустить. Бросили людей на выживание", - пишет Алена Димина.

"Идея довольно таки интересна но мне кажется что это станет ещё одна коррупционная ниша, часть наших граждан будет думать как "промутить" или набрать эти баллы. Ну для дальнейшего развития и всесторонности нашей страны было бы неплохо, но это пока люди не поймут сознательность в деянии своих благих дел", - полагает Александр Ивженко.

В Украине тайно уже действует социальный рейтинг

Тем не менее, специалисты уже обсуждают возможное введение социального рейтинга.

"Речь идёт о том, что каждому гражданину государство даёт "социальный кредит" - типа кредит доверия. И если ты послушный и всячески хорошо себя ведёшь, твой "кредитный рейтинг" растёт, а если не слушаешься своё правительство, бузишь и масочку не носишь - твой "рейтинг" падает. В какой-то момент, низкий рейтинг приводит к отключению "общественно опасного элемента" от доступа к покупке билетов на транспорт, в кинотеатр, в больницу и т.д. Такому "элементу" доступны будут только онлайн покупки - без посещения магазинов и т.п. А высокий рейтинг - это социальная помощь, льготные кредиты, удобные услуги, поступление в ВУЗ и т.п. То есть, как некогда проболтался главный санврач Ляшко, всё происходящее - это не про вирус, это психологический тренинг. Локдаун - тренинг как жить, когда у тебя нет доступа к магазинам. Масочки - тренинг как подчиняться, не задумываясь о смысле. Дистанция - тренинг как оградить "непокорных". Попробовали? А теперь решайте - нравится быть послушными или непослушными. Это уже будет ваш свободный выбор. Причём, всё красиво - без явного нарушения прав. Вы решаете сами, как себя вести. Магазин решает сам, желая привлечь "качественных" клиентов, установить на входе сканер, отсеивающий "некачественых". Родители в детском саду и школе сами будут требовать у заведующей отчислить ребёнка "некачественных" родителей. Такого "некачественного" ребёнка будут учить онлайн", - пишет у себя в Facebook юрист Александр Гуримов.

Отметим, что украинские банки уже давно применяют технологии "скоринга" (scoring) - оценки надежности потенциальных клиентов (в первую очередь - получателей кредитов).

"Впервые я на себе ощутил это в 2013 году, - пишет у себя в Facebook журналист Вячеслав Бовсуновский. - Пять банков подряд отказали мне в ипотеке, хотя никаких проблем с документами и доходами (на тот момент) у меня не было. Дошел до начальника отдела безопасности одного из банков, он при мне открыл банковскую базу данных - ее наполняют все основные банки Украины и она единая - и указал, что на мне два непогашенных кредита. Стали копать глубже, оказалось, что кредиты взяты на мое имя и документы, довольно давно, но в Севастополе, где я последний раз был никогда, если не считать проездом. Я бегло осмотрел базу данных - указаны дети, список мест работы, подвязаны админштрафы, судебные споры. Сейчас эта информация уже доступна, но тогда это шокировало. В общем, ситуацию исправили - удалось связаться с пострадавшим банком и доказать, что мошенник не я.

За 7 лет система существенно развилась. Теперь туда добавляют резюме, которые вы оставляете на сайтах поиска работы, контакты людей, подтверждающих благонадежность (в резюме указываете), список поручителей, родственников, степень связей (как часто созваниваетесь) и, внимание, есть графа "склонность к нарушению законодательства". Сейчас еще и мониторятся отзывы и посты в соцсетях.

Но это только начало. Через лет 5 к ней подключат в 100 раз больше информации (постепенно). И хрен вы возьмете кредит или устроитесь на работу, если что-то не так.

На рабочих группах по реформированию сразу в нескольких ведомствах я предлагал проработать идею введения социального рейтинга в Украине. Она заключается в том, чтобы взять под контроль информацию, которая влияет на жизненные решения. Грубо говоря, чтобы каждый знал какую информацию о нем накопили и на что она влияет. Если этого не сделать, будет информационный коллапс в среднесрочной перспективе.

Но это то, что касается финансового рейтинга. С социальным еще интереснее. В административном и уголовном кодексе указано, что степень наказания определяется личностью правонарушителя. Раньше для этого использовались свидетельские показания (какой хороший человек, оступился) и справка-характеристика с места работы. Но это все равно тот же рейтинг. Только непрозрачный, манипулятивный и местами коррупционный".

"В стране, в которой коррупция - это главное национальное достоинство, где все продается и покупается и рейтинг этот будет товаром. У кого деньги - у того и рейтинг. Нет денег - нет магазинов и т.п.", - комментирует Богдана Анохина.