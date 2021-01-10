По состоянию на утро воскресенья, 10 января, факельное горение на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на территории Полтавской области не наблюдается. Возобновление газоснабжения возобновится через пару часов.

Об том сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Полтавской области.

"9 января в 15:50 в поле близ села Калайдинцы, Лубенского района, в результате разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" произошел взрыв с последующим факельным горением. В 16:05 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В результате отключения ГРС "Вишневое" было прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов. Как рассказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, сейчас ликвидация последствий взрыва.

"Через несколько часов специалисты начнут постепенно восстанавливать газоснабжение населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода. Работники социальных служб и спасатели осуществляют оповещение жителей о мерах безопасности", - рассказал он.

Напомним, взрыв газопровода в Полтавской области привел к мощному пожару. Как рассказал поставщик "Лубныгаз", список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения уточняется.

Позже стало известно, что в результате аварии никто не пострадал.

Также сообщалось, что начато расследование происшествия и в ГТС не исключают диверсию.