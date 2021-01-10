Действующий президент США Дональд Трамп 12 января, за восемь дней до конца своего срока, полетит в Техас, чтобы поучаствовать в мероприятии у стены между Мексикой и Штатами.

Об этом информирует телеканал KVEO со ссылкой на источники.

Ожидается, что Трамп на вертолете направится из техасского Харлингена в расположенный на границе город Мак-Аллен. Какое именно мероприятие будет проведено возле стены пока неизвестно.

По данным журналистов, путешествие главы государства уже начали подготавливать сотрудники спецслужб и правоохранительных органов США. Визит в Техас может стать первым публичным появлением Трампа после беспорядков в Капитолии.

Тем временем уже в понедельник, 11 января, члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии в понедельник внесут на рассмотрение законодателям статью для объявления импичмента действующему главе государства.