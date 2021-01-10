На все этапы вакцинации жителей Украины от коронавируса уйдет около года. За этот период власти планируют привить примерно 23 миллиона человек.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" завил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Без пятого этапа у нас выходит около 23 миллиона украинцев по две прививки. То есть с февраля 2021 года по 1 марта 2022 года мы обеспечим охват вакциной (указанного количества граждан), если все придут, чтобы сделать прививку", - объяснил чиновник, добавив, что вакцинация является добровольной.

Также Ляшко заявил, что даже при большом количестве доз вакцины не получится привить сразу всех украинцев. По его словам, это зависит не только от наличия препарата, но и от способности медицинской системы проводить вакцинацию.

"Мы определили пять этапов вакцинации, в которых определены профессиональные или возрастные группы. В каждом из них есть два раунда: первая прививка и через 25 дней вторая. И две платформы: мобильные бригады и пункты вакцинации", - подчеркнул замминистра.

Видео: YouTube/ Espreso.TV

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что украинская система здравоохранения сможет обеспечивать вакцинами от коронавируса 2 миллиона человек каждую неделю.

По данным директора по прогнозированию издания The Economist, Украина получит вакцину от коронавируса не раньше 2022 года. При этом в Минздраве утверждают, что первые поставки препарата ожидаются уже в феврале этого года.