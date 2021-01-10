В воскресенье, 10 января, в Кыргызстане проходят выборы президента и референдум по определению формы правления в стране. Явка по состоянию на 12:00 по местному времени (8:00 по Киеву) составила 9,23%.

Об этом информирует Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской республики.

Всего на территории страны открылись 2420 избирательных участков. В кыргызском ЦИК заверили, что там будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры против COVID-19, а всех голосующих обеспечат масками и антисептиками. С интервалом в несколько часов в помещениях будут проводить санобработку. Также членам участковых избирательных комиссий поручено строго следить за соблюдением дистанции между посетителями мест для голосования.

В один день с выборами главы государства в республике пройдет референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Плебисцит признают состоявшимся, если в референдуме примут участие свыше 30 процентов избирателей и если большинство из пришедших на участки не выберет вариант "Против всех".

В выборах президента участвуют 17 кандидатов, в том числе и Садыр Жапаров, ранее исполнявший обязанности премьер-министра и президента. Жапаров стал и.о. президента в октябре 2020 года, после отставки Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов в стране. В ноябре и.о. президента сложил с себя полномочия и таким образом обошел конституционный запрет на участие в выборах.

Ранее мы писали, что в Кыргызстане пройдут повторные парламентские выборы.