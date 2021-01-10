Диетолог Ирина Дядикова рассказала, что люди с поражением легких должны включить в свое меню жиры животного происхождения. Для этого можно приготовить специальный бутерброд.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Специалист рассказала, что коронавирус является хитрым вирусом, поэтому придерживаться строгих ограничений в зимний период не стоит. В рационе должны быть как белки, так и жиры животного происхождения.

Для профилактики можно приготовить специальный "бутерброд здоровья": на хлеб нужно намазать пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа.

Однако, по словам Дядиковой, жир есть в большом количестве не стоит, поскольку вирус бьет по печени и поджелудочной.

Также, по ее словам, у многих зараженных коронавирусом наблюдается недостаток витаминов D, E и группы B, а также цинка, кальция, магния и других микроэлементов.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прогнозирует, что в ближайшие недели наступят самые тяжелые дни пандемии коронавируса.

Также "Страна" рассказывала, что в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее "китайского".