Вице-президент США Майк Пенс не исключает, что может воспользоваться 25 поправкой к Конституции, которая позволяет отстранить президента от власти.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкий к вице-президенту источник.

Пенс может отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти на основании поправки, если тот станет "более нестабильным", сообщает собеседник телеканала. На этой неделе, после беспорядков в здании Конгресса, стало ясно, что такой вариант возможен, добавил источник.

В соответствии с поправкой, если вице-президент и большая часть кабинета заявят о недееспособности президента, Пенс автоматически станет исполняющим обязанности главы государства, а затем дело перейдет в конгресс. При этом Пенс останется исполняющим обязанности президента на все время рассмотрения этого вопроса, даже если конгресс задержит принятие решения.

Эта поправка была принята после убийства Джона Кеннеди. Она направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают главе государства ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. При этом есть теоретическая возможность использовать поправку против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить с поста.

Напомним, беспорядки произошли в среду, 6 января, в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Позже дебаты в Конгрессе возобновились и победа демократа Джо Байдена на выборах президента США была окончательно утверждена.

После беспорядков спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала незамедлительно отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа. Также мы писали о двух проектах импичмента главы государства.