Американская компания Apple удалила из своего магазина приложений социальную сеть Parler, где собирались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

"В нашем магазине нет места угрозам насилия и нелегальной активности. Методы, которые Parler применял для модерации, являются неэффективными", - говорится в сообщении.

В то же время основатель Parler Джон Метц заявил, что Apple пытается "давить на свободу слова" после того, как приложение вышло на первое место в AppStore.

При этом в самой Apple рассказали, что работа приложения будет приостановлена до тех пор, пока в нем не будет исправлена ситуация с модерацией.

Напомним, Google заблокировала приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Дональда Трампа из-за блокировок в Twitter и Facebook, в своем магазине Google Play.

Также "Страна" писала, что через несколько часов после того, как президенту США Дональду Трампу навсегда запретили доступ в Twitter, его приверженцы заявили, что тоже покинут микроблог.