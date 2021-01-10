Apple удалила соцсеть Parler, где собирались сторонники Трампа
Американская компания Apple удалила из своего магазина приложений социальную сеть Parler, где собирались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает CNN.
"В нашем магазине нет места угрозам насилия и нелегальной активности. Методы, которые Parler применял для модерации, являются неэффективными", - говорится в сообщении.
В то же время основатель Parler Джон Метц заявил, что Apple пытается "давить на свободу слова" после того, как приложение вышло на первое место в AppStore.
При этом в самой Apple рассказали, что работа приложения будет приостановлена до тех пор, пока в нем не будет исправлена ситуация с модерацией.
Напомним, Google заблокировала приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Дональда Трампа из-за блокировок в Twitter и Facebook, в своем магазине Google Play.
Также "Страна" писала, что через несколько часов после того, как президенту США Дональду Трампу навсегда запретили доступ в Twitter, его приверженцы заявили, что тоже покинут микроблог.