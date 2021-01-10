Даже не зная подробностей третьего этапа испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в ее эффективности можно быть уверенным, чего не скажешь о китайской вакцине CoronaVac.

Об этом сообщил старший аналитик Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели.

Он заявил, что Россия благодаря разработке "Спутник V" входит в пятерку производителей вакцин, которые получили наибольшее количество предзаказов на поставку препаратов. По его словам, российская вакцина прошла три этапа клинических испытаний.

Всего, как отмечает журналист, прививка была сделана почти 23 тыс. человек, из которых коронавирусом затем заболели менее 150 человек.

"Согласно комментариям в пресс-релизах, эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании "Спутник V" стабильно составляла 90% или выше. Также не было случаев тяжелой формы COVID-19 у вакцинированных лиц, хотя определение степени тяжести заболевания неясно", - утверждает аналитик.

Он также отметил сотрудничество разработчиков "Спутника V" с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от COVID-19 с применением одного из компонентов российской вакцины и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

"Учитывая эти факты, даже без результатов третьей фазы испытания, у меня есть основания думать, что вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac (разработчиком выступает биофармацевтическая компания Sinovac), которая проходит испытания в Турции, Бразилии и Индонезии", - добавил Фазели.

По разным данным третья фаза испытаний китайской вакцины CoronaVac, ее эффективность составляет от 50% до более чем 90%. В четверг в Бразилии сообщили, что эффективность препарата составила 78%, что усугубило путаницу.

"Эта непрозрачность не способствует доверию к вакцине. Затем возникает вопрос о технологической базе. CoronaVac использует убитый вирус в своей вакцине, смешанный с традиционным адъювантом, называемым квасцами. Это похоже на укол, разработанный французской биотехнологической фирмой Valneva SE, хотя последняя использует потенциально более мощный адъювант, полученный в результате партнерства с калифорнийской Dynavax Technologies Corp. Хотя оба могут иметь теоретическое преимущество, вызывая иммунный ответ на другие части вируса, а не только спайк-белок, который является мишенью для большинства других вакцин, выбор старого адъюванта для вакцины Sinovac является не очень хорошим решением", - подчеркнул журналист.

Напомним, согласно договору, заключенному ГП "Медицинские закупки Украины" с поставщиком ЧАО "Лекхим", первая партия вакцины CoronaVac в размере 700 тысяч доз может быть поставлена на территорию страны после регистрации препарата в Китае не позднее 31 марта. Компания-производитель Sinovac Biotech планирует получить ее в КНР и других странах уже в этом месяце. На преквалификацию во Всемирную организацию здравоохранения вакцину представят в феврале.

Тем временем, пока украинские власти отказываются закупать российский препарат, им уже успел привиться журналист российского отделения газеты The New York Times Эндрю Краммер. О последствиях укола читайте в нашем материале.