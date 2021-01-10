Из-за аварии на магистральном газопроводе в Полтавской области жители 15 сел остались без газа.

Об этом сообщает местное издание "Коло".

Все эти населенные пункты находятся в Оржицком районе: Лазирское, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоновка, Воронинцы, Черевка, Хорошки, Новое, Загребельное, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец и Полуневка.

Согласно предварительной информации, взрыв затронул ГРС "Новаки" и "Вишневое".

Напомним, взрыв газопровода в Полтавской области привел к мощному пожару. Как рассказал поставщик "Лубныгаз", список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения уточняется.

Позже стало известно, что в результате аварии никто не пострадал.

Также сообщалось, что начато расследование происшествия и в ГТС не исключают диверсию.