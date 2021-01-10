Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии в понедельник внесут на рассмотрение законодателям статью для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.

Об этом написал в Твиттере один из авторов этого документа конгрессмен Тед Лью.

"Мы представим статью для импичмента в понедельник - во время заседания Палаты представителей", - сообщил демократ.

Он добавил, что подготовленную статью поддержали уже 180 человек.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена, которая состоится 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за штурм Капитолия 6 января.

Проект резолюции об импичменте 7 января подготовили конгрессмены-демократы Дэвид Сиссиллин, Тед Лью и Джеми Раскин.

Позже появился еще один проект о судебном обвинении и отстранении Трампа от власти.

Ожидается, что демократы в Палате представителей могут успеть объявить импичмент, воспользовавшись ускоренной процедурой. Однако Сенат США, в котором большинство у республиканцев, либо отклонит предложение об импичменте, либо просто затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента.