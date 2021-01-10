В специальном отделении по уходу за новорожденными больницы в округе Бхандара штата Махараштра, что на на западе Индии, произошел пожар. В огне погибли десять младенцев.

Об этом сообщается в сюжете местной телекомпании NDTV.

Трагедия произошла 9 января около 02:00 по местному времени (22:30 8 января по киевскому времени - Ред.). По словам сотрудника местной полиции, ее причиной, вероятно, стало короткое замыкание.

Сотрудники увидели дым в отделении ухода за новорожденными, где находились 17 детей в возрасте от нескольких дней до трех месяцев. До приезда спасателей сотрудникам удалось спасти семерых малышей, остальные погибли в огне. Среди спасенных есть раненые.

Власти уже установили имена матерей девяти из десяти погибших младенцев. Личность одной матери так и остается неизвестной, так как женщина бросила своего сына после его появления на свет. Новорожденный мальчик был найден в отдаленной деревне на прошлой неделе и доставлен в больницу.

Власти инициировали расследование пожара. Семьям погибших детей планируют оказать материальную помощь.

Весной "Страна" писала о масштабном пожаре в больнице Святого Георгия Санкт-Петербурга, при котором погибли пять пациентов.

Мы также рассказывали, что летом на Закарпатье загорелась районная больница. Спасатели эвакуировали 200 человек.