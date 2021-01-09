В государственном департаменте США считают, что власти Ирана покрывают виновников крушения самолета авиакомпании "МАУ" 8 января 2020 года. Ведь иранские военные, выпустившие ракеты по рейсу PS752, до сих пор не наказаны.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил самолет двумя ракетами "земля-воздух". Однако через год члены КСИР до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 невинных гражданских пассажиров и экипажа на борту. Зато в течение всего этого длительного расследования режим продолжал защищать тех, кто несет ответственность за это в КСИР", - сказано на сайте ведомства.

В Госдепе заявили, что США с нетерпением ждут дня, когда иранские власти "оценят жизни иранцев с тем же рвением, с которым они сейчас прикрывают преступления своих чиновников".

Также в ведомстве добавили, что американский народ чтит память пассажиров и членов экипажа рейса PS752, чьи жизни год назад внезапно и бессмысленно унесла стрельба в Иране.

США призвали к справедливому расследованию катастрофы.

К годовщине трагедии под Тегераном "Страна" рассказывала, как идет ее расследование и почему семьям жертв крушения не платят компенсации.

Мы также писали, что в Офисе президента отменили вручение награды вдове командира сбитого самолета.