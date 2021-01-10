Бывший госсекретарь США и главный соперник Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году Хилари Клинтон лаконично отреагировала на пожизненный бан Трампа в Twitter.

Соответствующее сообщение Клинтон опубликовала на своей странице в социальной сети.

Клинтон поделилась своим же твитом четырехлетней давности, в котором она обращалась к Трампу с призывом удалить свой аккаунт. И добавила к нему эмодзи галочки. Такие галочки принято ставить напротив выполненных пунктов в списке дел.

Напомним, руководство Twitter пожизненно заблокировало Дональда Трампа, аргументировав свои действия тем, что он может использовать площадку для подстрекательства к насилию. Примеру Twitter последовали другие социальные сети и даже некоторые онлайн-магазины.

В ответ на бан действующего президента США, его сторонники заявили, что тоже покинут Twitter. Некоторые из низ перешли в Parler.

Как бан Трампа повлияет на свободу слова в интернете и что будет дальше с социальными сетями, подробно разбиралась "Страна".