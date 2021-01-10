Председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко заявил, что почти все ПЦР тест-системы, используемые в Украине, сделаны в России.

Об этом он написал в Facebook, комментируя слова представителей властей о невозможности закупать российские вакцины и лекарства по политическим причинам.

"Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как "Вектор-Бест", "ДНК-Технология", "Амплисенс", "Хема" и др.", - написал Кравченко.

По его словам, российские ПЦР тест-системы используют как в частной, так и бюджетной сферах. Более того: даже ПЦР тест-системы харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.

"Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами (иммунобиопрепаратами). Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя", - констатирует Кравченко и предложил властям "прекратить врать украинскому народу".

Ранее причину того, почему Украина отказывается от российских вакцин, довольно путано объяснял президент Владимир Зеленский.

Напомним, харьковская компания "Биолек" подала заявку в МОЗ Украины на регистрацию вакцины "Спутник V".