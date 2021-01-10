В Украине отказываются от российской вакцины, но используют ПЦР-тесты из РФ. Фото: flickr.com

Председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко заявил, что почти все ПЦР тест-системы, используемые в Украине, сделаны в России. 

Об этом он написал в Facebook, комментируя слова представителей властей о невозможности закупать российские вакцины и лекарства по политическим причинам.

"Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как "Вектор-Бест", "ДНК-Технология", "Амплисенс", "Хема" и др.", - написал Кравченко.

По его словам, российские ПЦР тест-системы используют как в частной, так и бюджетной сферах. Более того: даже ПЦР тест-системы харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.

"Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами (иммунобиопрепаратами). Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя", - констатирует Кравченко и предложил властям "прекратить врать украинскому народу".

Скриншот из Фейсбук Сергея Кравченко

Ранее причину того, почему Украина отказывается от российских вакцин, довольно путано объяснял президент Владимир Зеленский.

Напомним, харьковская компания "Биолек" подала заявку в МОЗ Украины на регистрацию вакцины "Спутник V".

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