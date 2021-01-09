Из-за взрыва в Полтавской области без газа остались 3,5 тысячи жителей 16 населенных пунктов
В субботу, 9 января, из-за взрыва газопровода в Полтавской области отключили газораспределительную систему "Вишневое". Часть Лубненского района осталась без газа.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.
"По состоянию на 21:45 на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей. Отключена ГРС "Вишневое", в результате чего прекращено газоснабжение в 16 населенных пунктах (около 3 500 абонентов) Лубенского района", - сообщили в службе.
Также в населенных пунктах, которые находятся рядом с местом аварии, спасатели проводят замеры воздуха с помощью газоанализаторов. Всего на месте работает 71 человек и 15 единиц техники.
Напомним, взрыв газопровода в Полтавской области привел к мощному пожару. Однако в результате аварии никто не пострадал.
Также сообщалось, что начато расследование происшествия и в ГТС не исключают диверсию.