В субботу, 9 января, из-за взрыва газопровода в Полтавской области отключили газораспределительную систему "Вишневое". Часть Лубненского района осталась без газа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

"По состоянию на 21:45 на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей. Отключена ГРС "Вишневое", в результате чего прекращено газоснабжение в 16 населенных пунктах (около 3 500 абонентов) Лубенского района", - сообщили в службе.

Также в населенных пунктах, которые находятся рядом с местом аварии, спасатели проводят замеры воздуха с помощью газоанализаторов. Всего на месте работает 71 человек и 15 единиц техники.

Напомним, взрыв газопровода в Полтавской области привел к мощному пожару. Однако в результате аварии никто не пострадал.

Также сообщалось, что начато расследование происшествия и в ГТС не исключают диверсию.