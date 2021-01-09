В субботу, 9 января, в Харьковской области парень пригласил в гости свою 14-летнюю знакомую и изнасиловал ее. Полиция задержала преступника в тот же день, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение об инциденте поступило в Купянский районный отдел полиции. Следователи выяснили, что 18-летний мужчина пригласил в гости свою несовершеннолетнюю знакомую и изнасиловал ее.

На месте событий нашли вещественные доказательства преступления, которые направили на экспертизу. Кроме того, выяснилось, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

На данный момент насильник задержан, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование), санкции которой предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку по дороге в клуб.

Также сообщалось, что в Луганской области отчим насиловал 13-летнюю падчерицу, пока она спала. Теперь ему грозит пожизненное тюремное заключение.