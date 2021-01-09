Однопалатный парламент Швеции риксдаг 8 января принял закон о борьбе с пандемией коронавируса, который наделяет правительство полномочиями по введению карантина. Закон был поддержан большинством голосов, против выступила лишь партия "Шведские демократы" (SD).

Об этом сообщает телеканал SVT.

В соответствии с документом шведский кабинет министров может закрывать любые предприятия, останавливать работу общественного транспорта и аэропортов, чтобы снизить рост заболеваемости COVID-19. Также закон дает властям право определять время работы бизнеса и количества посетителей заведений и учреждений.

В большинстве случаев нарушение ограничений повлечет наложение штрафа, что ранее в Швеции было невозможно.

Закон вступит в силу в воскресенье, 10 января. При этом он носит временный характер: расширенные полномочия правительства потеряют силу в конце сентября.

Центристские партии ("Партия центра", либералы и умеренные) вместе с правящей Социал-демократической партией требовали четко определить порядок выплаты компенсаций пострадавшему от ограничений бизнесу, однако в принятом законе вопросы финансовой помощи предлагается решать в ходе текущей работы.

С приходом пандемии в Швецию в начале 2020 года власти страны, в отличие от правительств других государств мира, не могли вводить жесткие ограничения. Полномочия по выбору стратегии борьбы с коронавирусом оставались у Агентства общественного здравоохранения Швеции, главный эпидемиолог которого Андерс Тегнелль поставил целью сохранить общество свободным от карантина.

На вопрос, почему закон был принят лишь через 10 месяцев после начала эпидемии, министр здравоохранения страны Лена Халленгрен ответила, что "весной мы не видели необходимости в этом".

Страна с населением около 10,3 миллиона человек пострадала намного сильнее, чем ее соседи по Северной Европе. К четвергу было зарегистрировано 482 284 случая заражений и 9 262 связанных с коронавирусом смерти. Сейчас среднее число новых случаев инфицирования за неделю по стране составляет 6 415, что более чем вдвое больше ноябрьских показателей.

Первые попытки обуздать эпидемию в стране ограничениями, от которых раньше Швеция отказывалась, были предприняты осенью. Сначала там ввели запрет на продажу алкоголя.

Несколько дней спустя запретили и публичные собрания и массовые мероприятия с участием более восьми человек.