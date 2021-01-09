Масштабное отключение электроэнергии произошло поздно вечером (по местному времени) 9 января во всем Пакистане, где проживает более 200 миллионов человек. Причиной ЧП стала авария на ТЭС "Гудду".

Об этом сообщает местное издание Dawn.

"Массовый сбой погрузил всю страну во тьму. Почти одновременно во многих городах произошло отключение незадолго до полуночи в субботу. Об отключении электроэнергии сообщили в социальных сетях жители крупных городов, таких как Карачи, Лахор, Исламабад и Мултан, а также других городов по всей стране", - написало СМИ.

По словам министра энергетики страны Омара Аюба, отключение электроэнергии было вызвано внезапным падением частоты в национальной системе распределения электроэнергии с 50 до нуля. Он заверил, что причину падения расследуют и призвал людей сохранять терпение.

Позже появилась уточняющая информация, что в 23:41 (20:41 по киевскому времени - Ред.) 9 января тепловой электростанции "Гудду" произошла авария. Неисправность привела к отключению высокоскоростных линий электропередачи в стране, что, в свою очередь, привело к падению системной частоты с 50 до 0 менее чем за секунду и остановке других электростанций.

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