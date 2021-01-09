Экипаж потерпевшего крушение пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал сигналов бедствия.

Об этом сообщает Antara.

"Нам нужно определить, почему он не передал сигнал… Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал", - заявил заместитель главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.

Продолжается поисково-спасательная операция. Военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для помощи в ее проведении.

Часть обломков рухнувшего в воду пассажирского Boeing 737 уже обнаружены.

Напомним, в субботу, 9 января, в Индонезии с радаров пропал пассажирский самолет Boeing 737. Спустя некоторое время стало известно, что лайнер потерпел крушение и упал в Яванское море недалеко от Джакарты. На борту в это время находилось 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Также сообщалось, что граждан Украины на борту упавшего самолета не было.