Депутат Полтавского областного совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", глава депутатской комиссии по экологии Евгений Корф сообщил, что в результате взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" 9 января никто не пострадал.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Я как депутат от Лубенского округа занимался своей депутатской деятельностью недалеко от места взрыва, поэтому получилось приехать через 10-15 минут после аварии. На месте сейчас работают сотрудники ГСЧС, также были бригады скорой помощи. Но их помощь, к счастью, не понадобилась, так как все обошлось без жертв", - сказал Корф.

По его словам, причины взрыва определит компетентная комиссия.

"Мы сейчас будем готовить запрос на имя председателя правления НАК "Нефтегаз Украина" Андрея Коболева по поводу того, как проводились регламентные работы на этом участке, какое ставили оборудование и все ли работы были выполнены, чтобы избежать подобных инцидентов", - сообщил Корф.

Ранее "Страна" рассказывала о подробностях взрыва на газопроводе, по которому российское голубое топливо идет в Евросоюз.

Мы также писали, что оператор ГТС Украины допустил диверсию на трубопроводе.