В пятницу, 8 января, в городе Костополь Ровенской области водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Пассажиры маршрутки получили травмы, а водитель легковушки погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Авария произошла на автодороге "Городище - Ровно - Староконстантинов" около 20:00. Автомобиль Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes-Benz. Во время ДТП 23-летний водитель легковушки получил серьезные травмы и погиб на месте, кроме него в машине никого не было.

В маршрутке в момент аварии ехали шестеро пассажиров, двоих из них доставили в больницу с ссадинами, но отпустили сразу после оказания первой помощи. С 41-летним водителем автобуса также все в порядке.

Напомним, в Николаевской области маршрутка, которая везла два десятка пассажиров, выехала с трассы и, снеся по пути забор, рухнула в бассейн.

Также сообщалось, что в Одессе грузовик врезался в маршрутку с пассажирами. В результате пострадали три человека.