Через несколько часов после того, как президенту США Дональду Трампу навсегда запретили доступ в Twitter, его приверженцы заявили, что тоже покинут микроблог. А фраза "Goodbye Twitter" ("До свидания, Twitter") стала в соцсети трендом в субботнее утро.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

"До свидания, друзья в Twitter. Увидимся, в Parler (американский сервис микроблогов и социальных сетей - Ред.)", - написал один из пользователей.

Он упомянул Parler, так как тот считается более свободной в плане цензуры альтернативой Twitter и становится все более популярным среди трампистов и людей консервативных взглядов.

"У меня небольшая учетная запись MAGA (Make America Great Again - предвыборный лозунг Трампа - Ред.), и я потерял 400 подписчиков за три дня. Прощай, Twitter. Ты не хочешь меня, я не хочу тебя. Я в Parler. Надеюсь, патриоты присоединятся ко мне!" - заявил другой недовольный пользователь.

Через несколько мгновений после блокировки Трампа сервис Parler рухнул - вероятно, в результате притока большого количества новых пользователей. Отключение длилось менее часа. По данным CNN, еще до недавних волнений Parler стал популярным среди консерваторов: в октябре его ежедневно посещали более 2 миллионов человек.

Между тем, Google запретил Parler доступ к своему Play Store, заявив, что сервису не удалось удалить "вопиющий контент", подстрекающий к насилию. А Apple предупредила Parler, что удалит приложение из своего App Store, если оно не будет соответствовать требованиям модерации контента.

Ранее "Страна" приводила полный список сайтов, на которых запрещают высказываться Трампу и его сторонникам.

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